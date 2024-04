Liga 2023/2024: l’Atletico Madrid perde ancora, colpo salvezza dell’Alaves

L’Atletico Madrid perde ancora dopo la recente sconfitta con eliminazione dalla Champions League a Dortmund. E questa volta, il ko in casa del modesto Alaves rischia di complicare le cose in chiave quarto posto per il Cholo, visto che la quinta ora dista appena tre punti e per il rush finale i colchoneros dovranno tornare a viaggiare ad andatura ben diversa rispetto all’ultimo periodo. Il 2-0 in casa dei biancoblù è senza appello per gli ospiti, che finiscono sotto nel primo tempo per effetto del gol di Benavidez, meritato per la voglia e la determinazione che ci mettono i padroni di casa.

La reazione nella ripresa è abbastanza timida per quando riguarda la formazione di Simeone, mentre il finale è spezzettato da fischi arbitrali e le sostituzioni, i ritmi non sono esaltanti e nel recupero c’è tempo persino per il gol del raddoppio a opera di Rioja che fa esultare l’Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz: i baschi, infatti, con questo successo si avvicinano sensibilmente alla tanto agognata salvezza. Come detto, l’Atletico Madrid deve invece cominciare a correre se non vuole trasformare quella che pareva un’annata promettente in una stagione da incubo.