Liga 2023/2024, il Real non si ferma: contro il Celta apre Vinicius, chiude il primo gol di Arda Guler

Prosegue l’incredibile striscia di risultati utili del Real Madrid, che dopo il pareggio di Valencia torna al successo al Bernabeu, sconfiggendo 3-0 il Celta Vigo. Il match si sblocca al minuto 21, quando su un corner dalla destra, Rudiger salta più in alto di tutti, trova la respinta di Guaita, ma Vinicius è il più lesto ad andare sul pallone e infila la rete del vantaggio. Decimo sigillo in campionato per il talento brasiliano. Dopo una gestione più o meno perfetta della gara, a chiuderla è un’azione molto simile alla prima: corner dalla destra, stacca Rudiger che prende in pieno la traversa: la palla colpisce lo sfortunato portiere Guaita che era a terra e finisce in porta per il 2-0.

Nel recupero c’è anche tempo per la goleada: Vinicius mette al centro, l’estremo difensore esce a vuoto e Dominguez viene colto di sorpresa, mettendo la palla nella sua stessa porta per il secondo autogol di serata. Poi la gloria anche per il classe ’05 Arda Guler: scatta in profondità, salta il portiere e segna il primo gol con la maglia del Real. Vittoria numero 21 in campionato per gli uomini di Ancelotti, mentre il Celta di Benitez ora è solamente a +2 sulla zona retrocessione. I Blancos hanno perso un solo match in questo 2024, in Copa del Rey contro l’Atletico Madrid, mentre per andare a ritrovare l’unico ko in Liga, bisogna tornare a settembre.