Liga 2023/2024: il Celta Vigo si separa dal direttore sportivo Luis Campos

Il Celta Vigo si separa dal direttore sportivo Luis Campos. “La partenza del portoghese non influirà sull’imminente programmazione sportiva di una struttura che sarà guidata dall’incorporazione di un nuovo direttore sportivo, con un ruolo e un modello diverso da quello di Campos, poiché quest’ultimo sarà presente in permanenza, giorno per giorno”, il comunicato del club spagnolo. Campos continuerà il suo incarico da ds al PSG.