Liga 2023/2024, il Barcellona è ancora vivo: vince 3-1 in casa dell’Alaves

Il Barcellona cala il tris e vince in casa dell’Alaves. I blaugrana vincono per 3-1 con i gol di Lewandowski (22′), Gundogan (49′) e Roque (63′), poi espulso per somma di ammonizioni. All’Alaves non basta il gol di Omorodion (51′) che aveva riaperto la partita. Nella classifica della Liga il Barcellona è terzo con 50 punti, momentaneamente a -7 dal Real Madrid capolista e a +3 sull’Atletico Madrid che si affronteranno domani nel derby. Il Girona, secondo con 55 punti, è impegnato questa sera contro la Real Sociedad.