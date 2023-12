Liga 2023/2024: il Girona tiene il passo del Real Madrid, Sociedad bloccata dall’Osasuna

Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per il 15° turno di Liga 2023/2024. Il Girona riparte dopo il pareggio contro l’Athletic Bilbao e vince in casa in rimonta contro il Valencia. Finisce 2-1 per la squadra di Michel al Municipal de Montilivi. Succede tutto nel secondo tempo con Hugo Duro che porta avanti gli ospiti al 56′. La rimonta dei padroni di casa porta la firma di Stuani, che tra l’82’ e l’88’ mette a segno il quarto e il quinto gol del suo campionato. Tre punti d’oro per il Girona, che resta appaiato al Real Madrid, oggi 2-0 contro il Granada, in testa alla classifica a 38 punti. Al terzo posto Atletico Madrid e Barcellona a 31 e rispettivamente con due e una partita in meno. Nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto tra i Blaugrana e il Girona.

L’Osasuna ferma la Real Sociedad in casa sull’1-1. Partita estremamente difensiva della squadra di Arrasate, che va avanti al 2′ con il gol di Moi Gomez e cerca di difendersi dal terzo minuto in poi. La rete del pareggio arriva al 41′ con l’ex Roma e Bologna Umar Sadiq. Nel secondo tempo gli ospiti non riescono a buttare giù il muro dell’Osasuna, che strappa un ottimo punto davanti ai propri tifosi. Sociedad che sale a 26 punti al 6° posto e si espone al sorpasso del Betis, 7° a 24 punti e impegnato domani alle 16:15 in casa dell’Almeria. L’Osasuna consolida il 15° posto e sale a 15 punti a +7 sulla zona retrocessione occupata dal Celta Vigo, impegnato lunedì sera in casa contro il Cadice.

L’Athletic Bilbao dà continuità all’ottimo momento di forma e mette in fila il quinto risultato utile consecutivo battendo in casa 4-0 il Rayo Vallecano. Partita dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi di Valverde, che vanno avanti dopo 23 minuti con Guruzeta. Il raddoppio arriva in apertura di secondo tempo con l’autogol di Espino. Tra il 64′ e il 68′ arriva la doppietta della famiglia Williams, con il gol prima di Inaki e poi di Nico per il 4-0 finale. Athletic Bilbao che sale a 28 punti al quinto posto in classifica. Rayo che resta fermo all’11° posto a 19 punti.