Liga 2023/2024, l’Atletico Madrid torna a vincere: Saul piega nel finale il Villareal

Il posticipo della trentesima giornata della Liga 2023/2024 sorride all’Atletico Madrid, che soffre ma batte 2-1 il Villareal all'”Estadio de la Ceramica” tornando così al successo dopo le sconfitte contro Cadice e Barcellona. Un successo che permette agli uomini di Diego Simeone di tornare al quarto posto in classifica, superando l’Athletic Bilbao. Niente da fare invece per il Villareal, che interrompe la sua striscia di quattro vittorie consecutive e probabilmente ferma definitivamente la sua difficile rincorsa all’Europa.

La cronaca – Parte subito forte l’Atletico Madrid, che prima sfiora il gol con Samuel Lino chiamando Jorgensen a una gran parata e poi al 9′ è già in vantaggio grazie al gol di Witsel. Il belga colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, portando avanti gli uomini di Simeone. Il Villareal fatica a reagire e al 17′ è ancora Jorgensen a salvare i padroni di casa chiudendo la porta sulla conclusione di Marcos Llorente. Con il passare dei minuti i ritmi della partita si abbassano come prevedibile, l’Atletico respira e il Villareal inizia a farsi vedere dalle parti di Oblak ma senza creare occasioni concrete. Si va quindi al riposo sul punteggio di 1-0 in favore dei Colchoneros.

Il secondo tempo però si apre con tutt’altra musica, perchè al 50′ arriva il pareggio del Villareal. Ripartenza fulminea su una palla persa da Griezmann, il pallone arriva a Sorloth che con il mancino non sbaglia e firma l’1-1. L’Atletico accusa il colpo e per diversi minuti fatica a farsi vedere in avanti, al 73′ ci prova il neo-entrato Morata ma senza impensierire più di tanto un attento Jorgensen. Nei minuti finali gli uomini di Simeone profondono il massimo sforzo per cercare i tre punti, aumentando la pressione sulla fragile retroguardia del Villareal (terzultima difesa della Liga in stagione). Al minuto 84 Morata pizzica la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma all’87’ ecco il gol da tre punti: a segnarlo è Saul Niguez, che sfrutta al meglio l’assist di Azpilicueta e trafigge un incolpevole Jorgensen.