Liga 2023/2024: altra rimonta del Real Madrid, Las Palmas ko 2-1

Il Real Madrid batte 2-1 il Las Palmas in trasferta nel match valido per la 22ª giornata di Liga 2023/2024. I Blancos escono vincenti dalla difficile trasferta di Gran Canaria rimontando il gol di Javier Munoz al 53′ prima con Vinicuis al 65′ e poi con il colpo di testa di Tchouameni al’84’. Real Madrid che conferma il contro sorpasso al Girona e che ora è a +2 sulla squadra di Michel, 54 contro 52 punti. Lontano il Barcellona, a 44 punti con una partita in meno. Las Palmas che resta nelle ultime posizioni della top ten all’ottavo posto con 31 punti.