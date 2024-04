Liga 2023/2024: a Cadice basta Joao Felix, il Barcellona vince prima del Clasico

Un gol di Joao Felix basta e avanza al Barcellona per conquistare i tre punti e restare in scia del Real Madrid in vista del Clasico della prossima settimana che deciderà la Liga 2023/2024. Nella trentunesima giornata nella splendida cornice della città portuale dell’Andalusia, il portoghese firma il gol del vantaggio nel cuore del primo tempo e su questo la squadra di Xavi, con turnover inevitabile per il post Psg e in vista proprio del ritorno, fatica a contenere le folate dei padroni di casa, ma alla fine ottiene una vittoria pesantissima per le residue speranze di riaprire la corsa per il campionato spagnolo.

I blaugrana, infatti, restano a -8 dal Real Madrid, che ha vinto a Maiorca nel pomeriggio, e si presenteranno al Clasico di domenica prossima con la possibilità di riaprire tutto con una vittoria. Una partita da dentro o fuori che arriverà dopo le fatiche di Champions per entrambe, di certo i catalani si sono avvicinati alle semifinali ben più dei blancos, e avranno anche un giorno in più di riposo. La squadra di casa, invece, si arrende allo strapotere degli ospiti e resta al terzultimo posto in zona retrocessione, ma a soli tre punti dalla salvezza e dunque con tante speranze nelle ultime sette giornate.