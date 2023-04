Liga 2022/23: trionfo Atletico Madrid, successo sul campo del Valladolid. Termina 2-5

L’Atletico Madrid conquista la ventesima vittoria stagionale, battuto per 5-2 il Valladolid. La formazione di Simeone ha messo a segno tre marcature in diciotto minuti: sblocca il match Molina al 20esimo, sono poi Gimenez e Morata a portare il risultato sullo 0-3. Sul finale di prima frazione arriva poi il rigore per i padroni di casa, Marin si posiziona sul dischetto e non sbaglia. La ripresa viene caratterizzata da ritmi equilibrati, e dall’ulteriore rete messa a segno dai padroni di casa e firmata da Escudero. Sul finale però l’autogol di Fernandez e la rete di Depay permettono nuovamente ai rossobianchi di allungare, termina 2-5 al José Zorrilla.

Il Cadice si impone sul Valencia per 2-1. A sbloccare il risultato ci pensa Escalante al 39esimo minuto: il centrocampista numero 17 riceve da Sobrino e prolunga di testa beffando Mamardashvili. Ad inizio ripresa arriva l’allungo, Guardiola firma il 2-0 grazie all’assist perfetto di Espino. Ad accorciare le distanze ci pensa Lino che non si fa pregare e castiga dalla media distanza gli avversari al 51esimo. Termina 2-1 al Mirandilla.

Prosegue bene il Villarreal nella corsa alla Champions League, e fissa la quinta posizione grazie alla vittoria contro il Celta Vigo. Sblocca subito il risultato Jackson al secondo minuto di gioco, è sempre lui a raddoppiare al 12esimo. Al 26esimo arriva l’occasione del triplo allungo per i padroni di casa, Parejo sbaglia però il rigore e ad approfittarne è Larsen qualche minuto dopo. La rete degli ospiti è stata poi resa vana dal definitivo 3-1 messo a segno da Terrats.

L’Espanyol vince lo scontro da bassa classifica contro il Getafe, entrambe arrivano così a pari punti non lasciando però la zona retrocessione. A firmare il risultato è Joselu al 38esimo grazie al rigore concesso dal direttore di gara, l’attaccante spagnolo non sbaglia e firma il definitivo 1-0 allo RCDE Stadium.