Liga 2022/2023, Valencia beffato: il Cadice esce dalla zona retrocessione

Il Valencia non riesce a trovare la scintilla, e contro il Cadice trova la seconda sconfitta consecutiva dalla ripresa della Liga 2022/2023. La formazione di Gennaro Gattuso si dimostra inconcludente in attacco con un possesso palla perlopiù sterile, e capitola in una delle pochissime occasioni per gli ospiti, tra l’altro arrivata in avvio di partita. È infatti il 9′ quando Ruben Alcaraz realizza il gol decisivo, finalizzando la spettacolare cavalcata sulla destra di Sobrino, che si fa tutta la fascia prima di arrivare sul fondo e mettere una perfetta palla arretrata. C’è anche una leggera deviazione di Correia a mettere fuori gioco Mamardashvili. Con questi tre punti il Cadice sale a quota 15, uscendo dalla zona retrocessione; il Valencia rimane invece fermo in decima posizione, e rischia ora di allontanarsi ancora di più dalla zona Europa.

In precedenza, anche il Celta Vigo aveva trovato una vittoria molto importante in ottica salvezza, e anche in questo caso grazie ad un gol arrivato nei primi minuti. Iago Aspas al 5′ ha permesso ai suoi di battere l’Elche, che quindi rimane sempre più ultimo con soli 4 punti all’attivo.