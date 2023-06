Liga 2022/2023, si chiude con una sconfitta il campionato del Barcellona: passa il Celta Vigo

Si è chiusa ufficialmente La Liga 2022/2023, il massimo campionato che ha, ormai già da qualche settimana, incoronato il Barcellona come suo campione: gli uomini di Xavi, nell’ultima di campionato, hanno ceduto per 2-1 sul campo del Celta Vigo, chiudendo la stagione a quota 88 in classifica e a +10 sul Real Madrid secondo. A segnare sono stati, per i padroni di casa, Velga al 42′ e al 65′, poi Fati per i blaugrana al 79′. 0-0, invece, il risultato maturato tra il Valladolid e il Gefate: padroni di casa che, in questo caso, avrebbero avuto bisogno di una vittoria e, dopo solo una stagione, sono costretti a tornare in cadetteria. Si salva l’Almeria, che ringrazia il rigore segnato da Embarba all’87’ e conquista il 3-3 sul campo dell’Espanyol. 1-1 il punteggio finale tra Betis e Valencia, così come termina 1-1 la gara tra Elche e Cadice.