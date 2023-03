Liga 2022/2023: scialbo 0-0 di metà classifica tra Maiorca e Osasuna

Si chiude con uno scialbo 0-0 il primo anticipo della ventisettesima giornata della Liga 2022/2023. Pareggio tra Maiorca e Osasuna che di fatto non muta la situazione di classifica per queste due squadre che si trovano nel limbo del campionato, tutte e due abbastanza tranquille rispetto alla zona salvezza ma al contempo lontane dal sesto posto, l’ultimo che garantisce un piazzamento europeo. E per quanto visto stasera, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti, sembra davvero complicato che si possa andare oltre a una tranquilla permanenza nella massima serie, nonostante un Budimir in gran forma ma quest’oggi abulico. Non brilla, peraltro, nemmeno il pirata Muriqi tra le fila dei padroni di casa, forse stanco dagli impegni col Kosovo. Il punto, a ogni modo, è meglio accettato proprio dalla squadra isolana, visto che fin dal 69′ è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Copete.