Liga 2022/2023, Rodriguez in gol: il Maiorca batte il Celta Vigo

di Mattia Zucchiatti 57

Colpo del Maiorca che batte in casa 1-0 il Celta Vigo con un gol di Rodriguez. La rete del centrocampista 34enne regala tre punti e quota 25 ai padroni di casa. Resta a secco il Celta Vigo che rischia di scivolare in classifica: sono 17 i punti, uno in più della zona retrocessione. Nel prossimo turno il Celta dovrà vedersela contro l’Athletic Bilbao.