Liga 2022/2023: il Real Madrid torna alla vittoria grazie ad Asensio, battuto il Getafe

Dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro la Real Sociedad, il Real Madrid torna a vincere e lo fa grazie ad una rete di Marco Asensio. Termina 1-0 il match della 34^ giornata di Liga 2022/2023 andato in scena al Santiago Bernabeu, in cui il Getafe si è arreso al gol vittoria di Asensio arrivato al 70′. Match caratterizzato dal massiccio turnover di Ancelotti in vista del ritorno di Champions (Hazard titolare!) ma comunque portato a casa dalle merengues, che hanno collezionato il 77% del possesso palla, salvo faticare in zona gol. Grazie a questo risultato, il Real si riporta provvisoriamente al secondo posto, scavalcando l’Atletico. Un successo che può però non bastare ad impedire al Barcellona di conquistare il titolo.