Liga 2022/2023, incubo Valencia: ko anche a Getafe

Continua l’incubo in casa Valencia. I ragazzi di Ruben Baraja sono crollati di misura in casa del Getafe nella 22esima giornata della Liga 2022/2023, subendo la sesta sconfitta consecutiva tra Copa del Rey e campionato. Più di ottanta minuti bloccati sullo 0-0 al Coliseum Alfonso Perez, poi la conclusione vincente di Borja Mayoral all’82’ su assist di Alderete per il vantaggio dei padroni di casa, che con questi tre punti escono dalla zona retrocessione salendo in sedicesima posizione con 22 punti. Rimane il pericolo per il Valencia, in piena zona rossa con 20 punti.