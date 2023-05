Liga 2022/2023, incubo retrocessione per il Valladolid: contro il Cadice arriva la quinta sconfitta di fila

Nell’anticipo della trentacinquesima giornata della Liga 2022/2023, il Cadice ha battuto 2-0 il Valladolid in un delicato scontro salvezza. Decisiva la doppietta di Bongonda, che ha aperto le danze al 69′ e ha raddoppiato al 76′ sul calcio di rigore. Cadice che nel primo tempo aveva già fallito un rigore, con Alcaraz, e che ha chiuso in superiorità numerica vista l’espulsione dell’ex Verona Hongla per una gomitata. Quinta sconfitta consecutiva per il Valladolid, ancora a +1 sul terzultimo posto ma con una gara in più e con un impegno complicato all’orizzonte come quello contro il Barcellona. Punti preziosi invece per il Cadice, che si porta a quota 38 punti ma dovrà ancora sudare per ottenere la salvezza.