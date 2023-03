Liga 2022/2023: il Real Madrid si ferma in casa del Betis, 0-0 al Benito Villamarin

Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 in casa del Betis nel match valido per la 24ª giornata di Liga 2022/2023. Partita chiusa al Benito Villamarin con i padroni di casa che riescono a contenere la superiorità tecnica della squadra di Ancelotti provando a rendersi pericolosi in contropiede. Pareggio che va bene al Betis che resta a +4 sul Villareal 6° e a -3 dalla Real Sociedad 4ª bloccata dal Cadice in casa. Real Madrid che si allontana dal Barcellona e scivola a -9 dalla vetta difesa dalla squadra di Xavi, salita a 62 punti dopo la vittoria in 10 uomini contro il Valencia 1-0.