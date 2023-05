Liga 2022/2023: il Barcellona strapazza l’Espanyol ed è campione di Spagna

Il Barcellona batte 4-2 l’Espanyol nel derby ed è campione di Spagna per la ventisettesima volta. Match a senso unico al RCDE Stadium con la squadra di Xavi che va avanti all’11’ con Lewandowski e raddoppio dopo 9 minuti con Baldé. Il centravanti polacco firma la doppietta personale al 40′ per il 3-0 del primo tempo. Continua il dominio blaugrana con Kounde che segna il gol del 4-0 al 53′. Il gol della bandiera dell’Espanyol lo firma Puado al 73′. Joselu segna il 4-2 a tempo scaduto. Barcellona che sale a 85 e vince la Liga con 4 giornate d’anticipo, in virtù dei 14 punti di vantaggio sul Real Madrid a 71. Espanyol che resta relegato in zona retrocessione a 31 punti con 4 punti da recuperare al Valladolid momentaneamente salvo.

Barcellona che torna a vincere il campionato dopo ben quattro stagioni, quando Messi era ancora in maglia blaugrana e aveva trascinato la sua squadra a trionfare per quattro volte consecutive in Spagna, dal 2014-15 al 2018-19 il titolo era rimasto in catalogna. La squadra di Xavi era anche a secco di trofei da due stagioni, dall’annata 2020-2021 in cui vinse la Copa del Rey in finale 4-0 contro l’Athletic Bilbao con doppietta di Messi. Primo trofeo in carriera da allenatore per Xavi, che diventa uno dei pochi ad aver vinto un trofeo sia da allenatore che da giocatore del Barcellona come Cruyff, Koeman, Guardiola e Luis Enrique. L’unico neo della stagione dell’ex centrocampista blaugrana resta l’uscita ai gironi di Champions League a vantaggio dell’Inter per poi essere eliminati dal Manchester United nei sedicesimi di Europa League. Nella prossima stagione Xavi andrà alla ricerca della Champions League, trofeo che manca al Barcellona dal 2015.