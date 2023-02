Liga 2022/2023, Griezmann stende l’Athletic Bilbao: l’Atletico Madrid balza al quarto posto

L’Atletico Madrid soffre, ma piega 1-0 di misura l’Athletic Bilbao nel match valevole per la ventiduesima giornata de La Liga 2022/2023 grazie ad un gol realizzato nella ripresa da Antoine Griezmann. Gli uomini guidati da Diego Pablo Simeone, dopo una lunga fase di studio, iniziano a creare diverse occasioni, ma la formazione ospite si difende in maniera ordinata e tenta di colpire in contropiede. Nella ripresa l’allenatore dei padroni di casa fa una girandola di cambi nella speranza di dare una svolta alla partita e al 73′ ci pensa Griezmann a sbloccare il punteggio, andando a segno su assist di Memphis Depay. Per i Colchoneros si tratta della terza vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e, in virtù di questo risultato, balzano al quarto posto in classifica con 41 punti, mentre i baschi restano settimi a quota 32.