Liga 2022/2023: l’Atletico Madrid straborda in casa con il Siviglia, 6-1 al Wanda Metropolitano

Straborda l’Atletico Madrid contro il Siviglia nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Liga 2022/2023. Gara che si apre al minuto 23′ con la rete di Memphis Depay, che pochi secondi dopo trova subito la doppietta. Sul finire del primo tempo En-Nesyri la riapre, portando le squadre negli spogliatoi sul 2-1. In apertura della seconda frazione, Griezmann trova ancora la rete. Finale da urlo in Spagna. Con la rete di Carrasco al minuto 69′, l’errore dal dischetto Ivan Rakitic, e pochi secondi dopo la rete di Morata. A 10 dal termine, secondo giallo per Pape Gueye, che lascia gli ospiti in 10. Nel recupero, mette il punto esclamativo ancora Morata: 6-1 il risultato finale. Atleti terzo, a 45 punti. Siviglia fermo al sedicesimo posto.