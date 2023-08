Leo Messi, gol e vittoria al debutto in Mls: l’Inter Miami torna ai tre punti

Lionel Messi si prende subito la scena in Mls. Lo splendido gol della Pulce all’89’ ha aiutato l’Inter Miami a battere i New York Red Bulls per 2-0 sabato sera e a chiudere una serie di 11 partite senza vittorie consecutive in campionato della compagine della Florida. L’argentino è entrato al 60′ insieme all’ex compagno di squadra del Barcellona Sergio Busquets. Al 37′ un gol di Diego Gómez su assist di Jordi Alba aveva spianato la strada per l’Inter Miami. Nelle altre gare della notte da segnalare le sconfitte dei Toronto Fc di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, 2-0 in casa dei Columbus Crew, e dei Los Angeles Fc privi di Giorgio Chiellini, battuti per 2-1 a Charlotte.