Lens, quattro giornate al tecnico Haise: aveva detto più volte “vergognoso” dopo un rigore negato

Stangata per l’allenatore del Lens, Franck Haise, che nei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia è stato espulso per proteste. Il club non ha presentato ricorso per quanto accaduto pochi giorni fa nella sconfitta col Monaco ai rigori. Il tecnico dei sangue e oro, infatti, ha perso le staffe nei confronti dell’arbitro e ha urlato più volte la parola “vergognoso” dopo un calcio di rigore negato nel primo tempo. Il quarto ufficiale ha segnalato tutto al fischietto della partita che ha estratto il cartellino rosso. La squalifica sarà applicata in Ligue 1 e una delle quattro giornate è stata sospesa con la condizionale.