Lens-Psg, Luis Enrique: “Buon test per noi, non facciamo calcoli”

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lens-Psg, match della diciottesima giornata della Ligue 1 2023/2024. I parigini provano a riprendere la marcia in campionato, dove il Psg è in testa con 5 punti di margine sul Nizza. Il tutto a un mese esatto dalla ripresa delle ostilità in Champions League, dove i parigini se la vedranno con la Real Sociedad. “Domani sera può essere un buon test per noi, dobbiamo capire a che punto siamo – spiega il tecnico spagnolo – In casa il Lens è molto forte, ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà e sapranno concederci pochi spazi.” Oltre all’assenza di Hakimi, impegnato in Coppa d’Africa, Luis Enrique deve fare i conti anche con delle scelte di formazione che hanno fatto discutere negli ultimi giorni. “Sono io l’allenatore, il mio compito è fare delle scelte. Sono abituato alle vostre domande, non mi lamento per le assenze legate alle nazionali.”

Una trasferta complicata replicherà anche le difficoltà avute dal Psg in Champions durante la fase a gironi: “Ogni partita è una sfida, ai miei giocatori rimprovero qualcosa solo se mancano di coraggio nell’osare a fare le cose – prosegue Luis Enrique – Non faremo calcoli, non siamo abituati a farlo. So che affrontiamo una squadra che in casa è molto temibile, che sa fare possesso palla. Vogliamo riprodurre la prestazione fatta all’andata (il 26 agosto il Psg vinse 3-1, ndr).” Dopo l’arrivo di Beraldo, proseguono le domande su possibili arrivi nella finestra invernale di calciomercato: “Non abbiamo particolari bisogni, ma il Psg è sempre pronto a rinforzarsi. Stiamo alla finestra, sono in contatto continuo con Luis Campos.” In ogni caso il tecnico dei parigini è fiducioso per il futuro: “Sono certo e ottimista sul fatto che miglioreremo ancora, da gennaio fino a maggio.”