Leicester-Tottenham, Bentancur in gol: tap in e rete (VIDEO)

di Redazione 54

Rodrigo Bentancur tiene in vita il Tottenham contro il Leicester. Le Foxes sono avanti 2-1, ma un gol dell’ex Juventus aveva portato in vantaggio al 14′. Un tap in del centrocampista sugli sviluppi di una mischia da angolo ha fatto esultare lo staff di Antonio Conte. Una gioia durata poco, con il Leicester che ha ribaltato il risultato con Mendy e Maddison.