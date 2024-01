Leicester, Maresca: “Sensi giocatore che mi piace molto, per comprare prima dobbiamo vendere”

L’allenatore del Leicester Maresca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Coventry: “Conosco molto bene Sensi ed è un giocatore che mi piace molto – ha detto il tecnico italiano in risposta alle domande sul mercato – ma dobbiamo vendere per comprare. Non possiamo spendere a causa delle perdite del club negli ultimi anni. Non è facile ricostruire a livello finanziario una squadra appena retrocessa”.