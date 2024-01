Lavezzi, il figlio smentisce: “Nessuna overdose, basta inventare cose”

di Redazione 11

Il figlio dell’ex calciatore Ezequiel Lavezzi, Tomas, smentisce la notizia di un ricovero in ospedale del padre per un overdose. Tutto falso, secondo il figlio del Pocho, come si legge in una Instagram story: “Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono”. A rilanciare l’indiscrezione era stato Luis Ventura nel corso del programma televisivo “Secretos Verdaderos”. Secondo i media sudamericani l’ex attaccante del Napoli sarebbe stato ricoverato in una clinica privata di Buenos Aires per curare una presunta dipendenza da droghe, mentre la famiglia aveva parlato di un incidente domestico avvenuto poco prima di Natale.