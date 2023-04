LaLiga 2022/2023: doppietta di Griezmann e sesta vittoria in fila per l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid batte 2-1 l’Almeria nel match valido per la 29ª giornata di LaLiga 2022/2023. Griezmann fa doppietta e trascina i Colchoneros al successo in casa e un terzo posto sempre più saldo. Sesta vittoria in fila per la squadra del Cholo Simeone che vince 2-1 grazie a due gol nel primo tempo, prima al 5′ e poi al 44′ del capitano della nazionale francese. La rete dell’Almeria viene provocata da un autogol di Gimenez al 37′. L’Atletico Madrid resta in scia al Real Madrid, a 62 punti dopo il 2-0 sul Cadice, e sale a 60 punti in classifica. Almeria che resta fermo a 30 punti in 17ª posizione con tre punti di margine sulla zona retrocessione occupata dal Valencia.