La profezia di Gary Neville: “Dispiace per l’Arsenal, il Manchester City vincerà la Premier”

Scaramanzia? Per qualcuno sì. Gary Neville, bandiera del Manchester United, vota i rivali eterni del Manchester City come prossimi vincitori della Premier League, nonostante gli otto punti di distacco degli uomini di Guardiola dall’Arsenal capolista. Parlando al suo podcast per Sky Sports, l’ex calciatore inglese ha detto: “Ovviamente preferirei che fosse l’Arsenal a vincere la Premier League piuttosto che il Manchester City. Mi farebbe piacere, chiaramente, che fosse lo United a trionfare ma non credo accadrà in questa stagione. Penso che prima o poi il Manchester City inizierà a correre e non darà scampo. Sistemeranno piccole cose e poi dovranno affrontare l’Arsenal. I Gunners prima o poi avranno un momento negativo, non possono continuare su questi numeri”.