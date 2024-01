La Liga celebra la polizia spagnola: due agenti daranno il fischio d’inizio. Il derby basco non partecipa

La Policía Nacional celebra questo sabato 200 anni di storia. Anche LaLiga, il massimo campionato di calcio spagnolo, ha preparato un tributo per celebrare l’anniversario. Le forze dell’ordine saranno omaggiate con un video sui tabelloni degli stadi e due agenti in uniforme daranno il via ai match con un simbolico fischio d’inizio. Questo è previsto per tutte le partite, tranne una. Come spiega ABC, durante il derby basco tra Athletic Club de Bilbao e Real Sociedad non ci saranno applausi da parte del San Mamés. Per un motivo: nessun agente di polizia sarà sul campo. Una situazione che è stata giustificata con il fatto che la sicurezza dello stadio basco è di competenza della polizia regionale, la Ertzaintza. Una decisione che però non è piaciuta ad alcuni ambienti della politica. “È compatibile essere basco, amare il calcio, godersi un derby… e riconoscere il lavoro della Polizia Nazionale. Io sono uno di quelli e mi rammarico di questa decisione” ha commentato su ‘X’ Borja Sémper, vicesegretario e portavoce del Partito Popolare (PP).