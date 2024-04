La Dinamo Zagabria compra una pagina di Marca per convincere Modric (FOTO)

La Dinamo Zagabria ha deciso di fare sul serio per corteggiare Luka Modric, che è in scadenza col Real Madrid e non ha ancora deciso cosa farà a fine stagione. Il club croato vuole a tutti i costi ingaggiare il fuoriclasse e riportarlo così nel club in cui è cresciuto, vincendo sei titoli in quattro stagioni prima di accasarsi al Tottenham e poi in terra madridista. Per provare a convincerlo, la società guidata da Mirko Berisic ha comprato un’intera pagina del quotidiano spagnolo Marca in cui è stata disegnata una maglia gigante della Dinamo Zagabria con Modric e il numero 10, in più l’hashtag #tieneTodoElSentidoDelMundo. Di seguito ecco la foto.

🚨| El presidente del Dinamo Zagreb, Velimir Zajec, reservó una página publicitaria en el diario MARCA donde anticipa el posible fichaje de Luka Modric. [@marca] pic.twitter.com/tXjA0yH0O2 — cate 🇦🇷 (@modricismoarg) April 6, 2024