Jong Psv-Venlo rinviata: cosa succede con le scommesse

E’ stato rinviato il match tra Jong Psv e VVV Venlo, in Olanda. Il match non sarà giocato, a causa della avverse condizioni metereologiche che hanno reso impraticabile il terreno di gioco. Ma cosa succede con le scommesse? Ebbene, se il match sarà recuperato entro 48-72 ore, allora verrà considerato all’interno delle schedine già giocato, e quindi sarà valido. Se invece il match sarà rinviato ad una data più lontana, allora la quota non sarà più considerata valida, andandosi ad annullare e abbassando automaticamente la quota totale della scommessa.