Joey Barton attacca Messi: “Asterisco sul suo nome: è stato geneticamente modificato con ormone della crescita”

Joey Barton ha attaccato duramente Lionel Messi nel corso del suo podcast Common Sense, spiegando come debba essere messo un asterisco accanto al nome della Pulce per via del trattamento ricevuto da bambino dall’argentino per combattere la carenza di ormone della crescita: “C’è un grande asterisco sul nome di Messi per me, perché ha preso steroidi e tutto il resto in giovane età per modificare la sua crescita. Messi è stato geneticamente modificato in giovane età, quindi deve esserci un asterisco accanto al suo nome. Gli è stato somministrato l’ormone della crescita e tutti i tipi di farmaci per aiutarlo a crescere. Per quanto ne so nessun altro lo ha fatto. Quindi, se fosse stato lasciato crescere in modo naturale e fosse rimasto alle cene a base di arrosto – o qualsiasi altra cosa – non sarebbe stato abbastanza grande per fare quello che ha fatto”, riporta il Daily Mail.