Jay-Z punta il Tottenham: l’icona del rap guida un gruppo di investitori

Tredici anni fa rivelò il suo sogno di investire nell’Arsenal, oggi l’icona del rap statunitense Jay-Z guarda sempre al Nord di Londra ma stavolta in casa Tottenham. Secondo The Express, il rapper e produttore discografico starebbe preparando un’offerta per l’acquisto degli Spurs, alle prese con una situazione di incertezza, dopo che il suo patron Joe Lewis ha dovuto fare i conti con un’accusa di insider trading. Jay-Z, secondo Forbes, è titolare di un patrimonio di 2.5 miliardi di dollari e alle sue spalle ci sarebbe anche un gruppo di investitori. Il The Express riporta anche la dichiarazione di un socio in affari: “Molti club inglesi hanno proprietà americane, Jay coglierebbe al volo la possibilità di potersi inserire nel controllo di un club dalla portata globale quale gli Spurs. Resta da vedere il prezzo se sarà giusto”. Il valore di mercato stimato degli Spurs si aggira sugli 2,8 miliardi di dollari, una somma che sarebbe alla portata di Jay Z. Il suo socio ha aggiunto: “Crede che questo sia realizzabile, soprattutto con il sostegno di altri investitori”.