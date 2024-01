L’Inter ha ufficializzato in una nota la cessione in prestito fino a giugno del centrocampista francese, classe 2002, Lucien Agoumé al Siviglia. Per lui una sola presenza in stagione, a Salerno, dove i nerazzurri hanno battuto la squadra di casa per 4-0. Un rinforzo urgente per il Siviglia che ha perso Nemanja Gudelj per un infortunio al ginocchio.