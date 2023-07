Inter Miami: pronta una super presentazione per Messi

Domenica 16 luglio è il giorno della presentazione di Lionel Messi all’Inter Miami. Secondo quanto riportato da Relevent Sports il club americano avrebbe preparato una cerimonia da superstar per l’argentino con tanti ospiti tra cui Shakira, Maluma e Bad Bunny. Dopo la presentazione Messi parlerà lunedì in conferenza stampa della sua nuova esperienza negli Usa, di cui potrebbe diventare ambasciatore dei Mondiali del 2026 che si disputeranno in Messico, Canada e Usa.