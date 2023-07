Inter Miami: primo allenamento con i compagni per Messi

Lionel Messi ha incontrato per la prima volta in allenamento i suoi nuovi compagni di squadra dell’Inter Miami. La sessione si è composta di una breve corsa, il classico torello di riscaldamento e poi, la stella argentina, ha mostrato le sue capacità di tiro con il piede sinistro mandando la palla in rete a porta vuota. Messi, che ha firmato un contratto biennale con un ingaggio di circa 50 milioni l’anno, sarà impegnato in Major League Soccer fino al 2025.