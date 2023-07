Inter Miami, non solo Messi e Busquets: Iniesta, Suarez e Jordi Alba i prossimi obiettivi

L’Inter Miami sembra voler replicare in MLS quel che è stato il grande Barcellona dell’ultimo decennio. Dopo gli acquisti di Leo Messi e Sergio Busquets – che potrebbero esordire nella notte tra venerdì e sabato contro il Cruz Azul -, secondo Marca, il club di David Beckham ha come obiettivo altri tre ex blaugrana: Jordi Alba e Luis Suarez sono accostati da tempo all’Inter Miami, ma la novità è rappresentata dall’interesse per l’ingaggio di Andres Iniesta, 39 anni, svincolato dopo l’addio al Vissel Kobe. L’Inter Miami è ultima nella Eastern Conference ed è la squadra che ha collezionato meno punti in tutta la MLS. Servono quindi dei rinforzi urgenti alla squadra di Martino, che potrebbe tornare ad allenare vecchie conoscenze di un Barcellona che ha scritto la storia.