Inter Miami, Messi punta l’esordio: venerdì c’è il Cruz Azul

Leo Messi potrebbe esordire con la maglia dell’Inter Miami nella notte tra venerdì e sabato in occasione della sfida contro i messicani del Cruz Azul. “Non escludo di mandarli subito in campo – ha detto il tecnico del Miami, Gerardo Tata Martino riferendosi all’altro ex Barcellona, Sergio Busquets -. Faremo un altro allenamento, parlerò con loro per capire come stanno e decideremo. Può darsi che giochino venerdì, ma non voglio avere fretta”. Messi e Busquets proveranno ad invertire il trend recente dell’Inter Miami che da diverse stagioni fatica in campionato. Primo avversario il Cruz Azul con gli occhi del mondo addosso.