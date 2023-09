Inter Miami, Messi ai box per problemi fisici. Martino: “Una cicatrice non lo lascia libero di giocare”

Qualche acciacco fisico per Lionel Messi, che mercoledì sera è stato costretto a lasciare il campo durante il match contro il Toronto. Interrogato sulle condizioni del fuoriclasse argentino, il tecnico Gerardo Martino ha spiegato: “Si tratta di una vecchia cicatrice, che gli provoca fastidio e disagio. Non lo dico da medico, ma forse non gli lascia la liberta di giocare come vorrebbe e di provare le sue giocate. Il problema potrebbe essere anche psicologico con queste cicatrici.” Bollettino medico anche per Jordi Alba: “Valuteremo le sue condizioni giorno per giorno, ha un affaticamento muscolare”.