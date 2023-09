Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Pellielo è al comando nel trap, nel mirino il suo quarto titolo

Sulle pedane croate dell’Olympic Shooting Range “Pampas” di Osijek si è chiusa la prima giornata di gare individuali di trap valevoli per l’Europeo 2023 di tiro a volo. L’azzurro Giovanni Pellielo si è piazzato al comando della classifica maschile realizzato un perfetto 75/75, che gli ha permesso di mettere una seria ipoteca su quello che potrebbe essere il quarto titolo continentale dopo quelli conquistati a Sipoo nel 1997, ad Osijek nel 2009 ed a Maribor nel 2015. Il suo principale avversario sarà il francese Sebastien Guerrero. Bene anche gli altri due azzurri con Mauro De Filippis che ripartirà da un 74/75, mentre Massimo Fabbrizi scatterà da un 73/75.

Per quanto riguarda la competizione femminile, invece, la migliore di giornata è stata la portoghese Maria Ines Coehlo De Barros, unica ad aver toccato quota 73. Alle sue spalle, con un solo piattello in meno, ci sono la spagnola Fatima Galvez e l’azzurra Silvana Maria Stanco. In leggero ritardo Maria Lucia Palmitessa, che oggi si è fermata a 69/75. Non benissimo, invece, la campionessa olimpica di Londra 2012 Jessica Rossi, che ha chiuso soltanto con un 66/75. Nella giornata di domani la gara proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione ed i migliori sei di ogni classifica proseguiranno la sfida per la conquista dei titoli europei nelle finali, in programma a partire dalle ore 15:00.