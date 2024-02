Inter Miami: Messi ancora infortunato, potrebbe saltare amichevole con Vissel Kobe

Lionel Messi è ancora infortunato agli adduttori. Il fuoriclasse argentino a Tokyo ha confermato di non essere sicuro di poter giocare l’amichevole contro il Vissel Kobe, dopo aver già saltato la sfida tra il suo Inter Miami e la formazione locale di Hong Kong, scatenando le ire dei tifosi che avevano pagato un minimo di 115 euro per veder giocare il plurivincitore del Pallone d’Oro, che invece non si è mai svestito dalla sua tuta.

“Non so se potrò giocare, però mi sento molto meglio e spero di potercela fare. Nel pomeriggio ci alleneremo e ci proverò. Le mie sensazioni sono migliori”, ha assicurato la Pulce al popolo giapponese.