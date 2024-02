Federica Brignone manda un messaggio a Sofia Goggia: “È tornata tante volte e anche stavolta ce la farà”

“Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà”. Lo ha detto all’ANSA, Federica Brignone rivolgendosi a Sofia Goggia, che nella giornata di ieri ha subìto in allenamento la frattura a tibia e malleolo della gamba destra ed è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione a Milano. “Quest’anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e Mikaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso”, aggiunge sempre all’ANSA la sciatrice, che stasera sarà sul palco dell’Ariston, ospite della prima serata del festival di Sanremo.