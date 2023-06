Inter-Manchester City, Rodri: “Siamo pronti per la finale”

Il Manchester City e’ pronto per affrontare l’ultimo esame contro l’Inter in Champions League. “E’ l’esame che dobbiamo superare: e’ un’altra finale e siamo pronti. Spingero’ i ragazzi a essere noi stessi, ad essere fiduciosi, a fare del nostro meglio e a lottare per la finale”, ha affermato Rodri dopo la vittoria in FA Cup con lo United. “Non ci siamo concentrati troppo, ma ovviamente la Champions e’ li’, qualcosa che sogniamo ovviamente l’Inter e’ una squadra tosta, gioca con cinque dietro. Anche loro sono in finale”. “Abbiamo cercato di imparare molto dal passato, cerchiamo di risolvere le situazioni, come abbiamo fatto con il modo in cui abbiamo giocato contro il Real Madrid. La convinzione c’e’ sempre. Adesso c’e’ solo una partita“.