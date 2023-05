Insulti razzisti a Vinicius, arrestate tre persone a Valencia

Tre persone sospettate di aver rivolto insulti razzisti all’attaccante del Real Madrid Vinicius sono state fermate dalla polizia spagnola. “La polizia ha arrestato oggi tre giovani a Valencia per il comportamento razzista tenuto durante la partita tra Valencia e Real Madrid”, spiegano le forze dell’ordine. Vinicius è spesso vittima di attacchi razzisti, l’ultimo domenica scorsa in Valencia-Real Madrid. L’attaccante ha fermato il gioco e ha chiesto di individuare i responsabili, spingendo così la procura di Valencia ad aprire un’inchiesta per “crimine d’odio”. Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD) ha fatto sapere che stava analizzando le immagini al fine di identificare “gli autori di questi insulti e comportamenti per proporre le sanzioni appropriate”. Vinicius sui social ha spiegato: “Non era la prima volta, né la seconda, né la terza. Il razzismo è normale nella Liga. La Lega pensa che sia normale”.