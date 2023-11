Inghilterra: FA al lavoro per risolvere il problema delle squadre che si rifiutano di giocare contro avversari transessuali

La Federcalcio Inglese ha affermato che sta lavorando per trovare una soluzione alla questione legata ai giocatori transessuali. A scatenare il problema è stato il ritiro di una giocatrice transgender, che ha smesso di giocare a calcio quando i club rivali si sono rifiutati di giocare contro di lei. Quattro club infatti non vorrebbero scendere in campo contro il Rossington Main Ladies dopo che un tiro di Francesca Needham ha procurato un infortunio al ginocchio ad un’avversaria. La stessa Needham ha affermato di stare valutando la possibilità di perseguire un caso di discriminazione.

La politica transgender della FA afferma che i giocatori possono fare domanda per giocare in un campionato del loro genere affermato, e ogni domanda sarà presa in considerazione caso per caso, in base alla sicurezza del richiedente e degli altri giocatori, e alla “concorrenza leale. “Questa questione è complessa e in continua evoluzione e, come molti altri organi di governo nazionali nello sport, stiamo attualmente rivedendo la nostra politica transgender per il calcio inglese per garantire che sia inclusiva, giusta e sicura per tutti“, ha detto a BBC Sport un portavoce della FA.