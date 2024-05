Incredibile in Belgio: tifosi Standard Liegi bloccano la squadra e fanno annullare la partita

Incredibile quanto accaduto in Belgio questa sera. Per protesta nei confronti della proprietà 777 Partners (la stessa alla guida del Genoa in Italia) alcuni tifosi dello Standard Liegi hanno bloccato la squadra costringendola a non poter lasciare per tempo il centro di allenamento. In questo modo, è stato impedito a giocatori e staff di raggiungere lo stadio e così la formazione belga non ha potuto prendere parte all’incontro di questa sera contro il Westerloo.

PROTESTA TIFOSI A LIEGI: PARTITA ANNULLATA

La partita è stata di conseguenza annullata e ci saranno importanti ripercussioni sul club, che chiede scusa ai tifosi di entrambe le squadre e alla società ospite. Lo Standard Liegi dovrà pagare una serie di spese e multe: il Westerloo verrà risarcito per il viaggio, Eleven Sports, che detiene i diritti tv, chiederà un risarcimento di 125.000 euro. I tifosi protestano con il fondo 777 Partners per dei problemi finanziari emersi negli ultimi giorni: alcuni creditori chiedono infatti il sequestro degli asset di 777 in Belgio.