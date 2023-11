Il Real Madrid smentisce: “Nessuna trattativa con Mbappé, tutto falso: appartiene al Psg”

Il Real Madrid smentisce ufficialmente di aver avviato una trattativa con Kylian Mbappé, così come rivelato dal Chiringuito e poi ripreso dalla stampa internazionale. Questo il comunicato dei blancos: “Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, in cui si ipotizza una presunta trattativa tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid CF desidera precisare che tali informazioni sono completamente false e che non ha avuto luogo alcuna trattativa del genere con un giocatore che appartiene al PSG”.