Il padre di Luis Diaz: “Ringrazio il Liverpool, ma mio figlio sogna di giocare nel Barcellona”

“Luis non mi ha mai parlato del Barcellona, ma so che è un fedele tifoso del club, sarebbe il suo sogno poter giocare un giorno per i blaugrana”. Così il padre di Luis Diaz, reduce dall’incubo del rapimento e del successivo rilascio, ha parlato a Win Sport Tv delle ambizioni del figlio suo omonimo, al momento al Liverpool ma evidentemente destinato a vestire la maglia del Barcellona: “Se ci fosse la possibilità so che non avrebbe problemi, è un grande club. Ma finora dobbiamo ringraziare Porto e Liverpool per la loro fiducia”.