Il Marsiglia non vince più, Gattuso: “Chiedo scusa ai tifosi, toccato il fondo”

“Devo chiedere scusa ai tifosi, alla società. Abbiamo toccato il fondo, dobbiamo assumerci la responsabilità. Non dobbiamo dire altro, non parlare dell’arbitro o altro”. Lo ha detto il tecnico del Marsiglia, Gennaro Gattuso dopo la sconfitta per 1-0 contro un Brest in 10 uomini dal 60′. Crisi profonda per l’OM, che non vince una partita in Ligue 1 da due mesi. “Ora dobbiamo guardarci alle spalle in classifica e non parlare di Europa. Bisogna concentrarsi sul prendere i punti necessari, concentrarsi sul lavoro e non trovare scuse. La sconfitta è meritata, la squadra è in difficoltà. Tutto quello che posso dire è che sono deluso di me stesso”, ha concluso l’allenatore italiano. Durissimo anche lo sfogo del portiere Pau Lopez: “Non meritiamo di indossare la maglia dell’OM, ​​è la prima volta che ci penso da quando sono al club. Ex giocatori, come Steve (Mandanda ndr) o Dimitri (Payet ndr) hanno mostrato come indossarla. Dobbiamo assumerci la responsabilità”.