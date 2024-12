Per ora è solo una suggestione, ma sotto l’albero di Natale Sergio Ramos potrebbe trovare un nuovo contratto da firmare nella sua leggendaria carriera. Non in Europa e nemmeno nella ricchissima Arabia Saudita, bensì in Argentina dove, secondo TycSports, il Boca Juniors ha iniziato a pensare con sempre più decisione all’ex Real Madrid, al momento svincolato dopo la parentesi col Siviglia. “Sergio Ramos vuole giocare per il Boca”, disse anni fa un giovane Fernando Gago, oggi attuale allenatore degli Xeneizes. Un sogno che nelle prossime ore potrebbe assumere tratti più concreti. Secondo TycSports, Juan Román Riquelme chiamerà Sergio Ramos per sondare il terreno e spiegargli il il progetto. Dopodiché lo spagnolo deciderà se la trattativa potrà andare avanti o se quel sogno di anni fa è destinato a rimanere tale. Quel che è certo è che ad oggi nessuno si è ancora fatto avanti per offrire un contratto al quattro volte campione d’Europa, che a quasi 39 anni non sembra voler appendere gli scarpini al chiodo. Sette mesi di inattività potrebbero farsi sentire, ma i ben informati assicurano che Ramos si è tenuto in forma. Un professionista vero, come la sua carriera, da oltre 1.000 partite, racconta.

I COLLEGHI IN ARGENTINA

Peraltro a Buenos Aires troverebbe anche un connazionale ben noto. Si tratta di Iker Muniain, bandiera dell’Athletic Bilbao, ora in attività con il San Lorenzo. Muniain è diventato il decimo spagnolo a giocare a Boedo dopo Isidro Lángara (1939-1943), Angel Zubieta (1939-1952), Ignacio Santamaría (1962-1966), José Iraragorri (1939-1940), Emilio Alonso Larrazábal (1940), Fernando García Lorenzo (1941 ), Antonio García Ameijenda (1967-1975), Javier Artero (1999) e Gonzalo Bozzoni (2011-2012). Sergio Ramos potrebbe ripercorrere le orme di Daniele De Rossi, un altro appassionato di Boca Juniors, che decise di realizzare il sogno di giocare con gli Xeneizes. Non è italiano, e il suo è un caso particolare, David Trezeguet, protagonista della nazionale francese, ma figlio di genitori argentini. Dal 2011 al 2014 il campione ex Juventus giocò tra River Plate e Newell’s Old Boys. Un caso diverso, rispetto a quello di De Rossi. E sicuramente diverso dal potenziale sbarco in Argentina del leggendario Sergio Ramos.